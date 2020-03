Ajax begint woensdagavond met Edson Álvarez en Jürgen Ekkelenkamp aan de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen FC Utrecht. De wedstrijd in Stadion Galgenwaard begint om 20.45 uur.

Álvarez en Ekkelenkamp vervangen Perr Schuurs en Carel Eiting in de basis bij Ajax. Verder kiest trainer Erik ten Hag voor dezelfde namen die zondag met 0-2 van AZ verloren.

De Mexicaanse verdediger Álvarez stond twee weken geleden (bij de 2-0-nederlaag tegen Getafe) voor de laatste keer in de basis. De negentienjarige Ekkelenkamp staat pas voor de derde keer dit seizoen aan de aftrap.

Ajax is de laatste weken in een dip beland. De ploeg van trainer Erik ten Hag verloor drie van de laatste vier wedstrijden. Het enige duel in die serie die niet verloren ging, was een 2-1-zege op Getafe, maar dat resultaat was niet voldoende om uitschakeling in de Europa League te voorkomen.

Na de nederlaag tegen AZ van zondag delen de Amsterdammers de koppositie met de Alkmaarders. Zowel in de competitie als in de beker is Ajax titelverdediger.

Klaiber, Bahebeck en Van Overeem in basis FC Utrecht

FC Utrecht stond zes keer in de bekerfinale en won de 'Dennenappel' driemaal. Trainer John van den Brom heeft woensdag weer de beschikking over Sean Klaiber, die zondag nog de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-1-nederlaag) miste.

Dat gaat achterin ten koste van Urby Emanuelson. Ten opzichte van het duel in Waalwijk ontbreken ook aanvallers Issah Abass en Kristoffer Peterson. Voor hen spelen spits Jean-Christophe Bahebeck en middenvelder Joris van Overeem.

Donderdag staan Feyenoord en NAC Breda tegenover elkaar in de andere halve finale. De eindstrijd is op 19 april in De Kuip.

Opstelling FC Utrecht: Zoet; Klaiber, Van de Maarel, Hoogma, Guwara; Van Overeem, Maher, Gustafson, Van de Streek: Kerk, Bahebeck.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Álvarez, Blind, Tagliafico; Ekkelenkamp, Van de Beek, Martínez; Ziyech, Tadic, Promes.