FC Groningen is woensdag niet akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal. Die wil dat de club een thuisduel zonder een deel van het publiek afwerkt vanwege het afsteken van vuurwerk voor en tijdens de thuiswedstrijd tegen Ajax eind januari.

Een deel van de fanatieke supporters in Vak F misdroeg zich voor de wedstrijd al door vuurwerk op de tribune af te steken. Het duel met Ajax moest halverwege de eerste helft zelfs kort worden onderbroken, omdat er ook vuurwerk op het veld was gegooid.

De aanklager wil dat Groningen een boete van 17.500 euro betaalt en Vak F dichthoudt tijdens de eerstvolgende thuiswedstrijd "vanaf vier weken na maandag 9 maart". Dat was de uiterste datum voor de 'Trots van het Noorden' om te reageren op het schikkingsvoorstel.

In dat geval zou Groningen het uitgerekend in de derby tegen sc Heerenveen zonder steun van de fanatieke fans moeten doen. Aangezien de nummer acht van de Eredivisie in beroep gaat, wordt de zaak op een nader te bepalen datum behandeld door de tuchtcommissie.

Groningen is van mening dat er voor, tijdens en na de thuiswedstrijd tegen Ajax voldoende maatregelen zijn getroffen om incidenten te voorkomen. De club vindt het daarnaast oneerlijk dat het hele vak wordt gestraft voor de daden van een groepje.

Mocht Groningen door de tuchtcommissie in het ongelijk worden gesteld, dan is het al de tweede keer dit seizoen dat de Eredivisionist Vak F gesloten moet houden. In de thuiswedstrijd tegen FC Twente op 10 augustus was dat ook al het geval.