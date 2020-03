De Oranjevrouwen beginnen het duel met Brazilië in het Tournoi de France woensdagavond met Aniek Nouwen centraal achterin. Stefanie van der Gragt en Lieke Martens maken hun rentree na blessureleed.

De negentienjarige Nouwen, goed voor vijf caps, vormt een centraal verdedigingsduo met Van der Gragt. Dominique Bloodworth, de vaste partner van Van der Gragt, begint als linksback. Loes Geurts staat op doel.

Opvallend is dat Lineth Beerensteyn tegen de Braziliaanse vrouwen als rechtsback begint. Zij is normaal spits of rechtsbuiten bij Oranje, maar speelt bij haar club Bayern München regelmatig op die positie. Bondscoach Sarina Wiegman houdt andere gevestigde namen als Merel van Dongen en Kika van Es achter de hand.

Op het middenveld en in de aanvalslinie zijn er weinig verrassingen. Zo vormen Daniëlle van de Donk, Sherida Spitse en Jackie Groenen de middenlinie.

Voorin keert Lieke Martens terug nadat ze maanden uit de roulatie was met een teenblessure. Vivianne Miedema staat in de spits, terwijl Jill Roord rechts voorin de voorkeur boven Shanice van de Sanden krijgt.

Het duel tussen de Oranjevrouwen en Brazilië begint woensdag om 19.00 uur in Valenciennes. Het is het eerste groepsduel voor de vrouwen.