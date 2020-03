Eredivisie-topscorer Cyriel Dessers en verdediger Kingsley Ehizibue zijn woensdag opgeroepen voor Nigeria. Het is voor het eerst dat de Belg en de Nederlander tot de selectie van het Afrikaanse land behoren.

De 25-jarige Dessers heeft een Belgische vader en een Nigeriaanse moeder, waardoor hij ook voor Nigeria uit mag komen. De concurrentie bij het Belgische elftal is op dit moment bovendien een stuk groter dan bij 'The Super Eagles'.

Dessers heeft zijn plek in de selectie van Nigeria te danken aan een tot dusver sterk seizoen. De spits maakte al vijftien doelpunten in de Eredivisie en is daarmee topscorer. In het toernooi om de TOTO KNVB Beker kwam hij dit seizoen al drie keer tot scoren.

"Ik ben ongelooflijk trots op deze uitverkiezing", zegt Dessers. "Het is een hele grote eer. Ik kan niet wachten om het groen-witte shirt van Nigeria te dragen. Zonder het vertrouwen van de club en de samenwerking met het team was dit niet gelukt."

De in Duitsland geboren en in Nederland opgegroeide Ehizibue, die in 2016 een wedstrijd voor Jong Oranje speelde, heeft Nigeriaanse ouders. Hij speelde jarenlang voor PEC Zwolle en maakte afgelopen zomer de overstap naar FC Köln.

Nigeria speelt eind deze maand kwalificatiewedstrijden voor het toernooi om de Afrika Cup. De ploeg van bondscoach Gernot Rohr wacht twee krachtmetingen met Sierra Leone, op 27 en 31 maart. Nigeria begint met een thuiswedstrijd en gaat vier dagen later naar Sierra Leone.