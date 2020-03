Harry Kane heeft er geen twijfel over dat hij komende zomer mee kan doen aan het EK. De spits van Tottenham Hotspur is al sinds begin dit jaar uit de roulatie vanwege een hamstringblessure.

"In mijn hoofd ben ik al bezig met het EK. Ik ben er zeker bij, tenzij er iets drastisch verandert tussen nu en dan", zegt Kane in gesprek met ES Magazine. "Ik heb de groepstraining weliswaar nog niet hervat, maar ik word met de dag sterker."

De 26-jarige Kane scheurde op Nieuwjaarsdag in de wedstrijd tegen Southampton zijn hamstring en moest onder het mes. Manager José Mourinho gaf eind februari al aan dat hij de hoop heeft dat Kane dit seizoen nog een paar wedstrijden mee kan doen en de Engelsman onderstreept die woorden.

"We praten over een paar weken tot ik weer kan spelen", zegt de 45-voudig international. "Ik wil geen voorspelling doen over wanneer ik precies mijn rentree maak, maar ik hoop ergens tussen begin en midden april."

De voorspoedige revalidatie van Kane is goed nieuws voor bondscoach Gareth Southgate van Engeland, die dinsdag al optimistisch was over het meespelen van Marcus Rashford op het EK. De spits van Manchester United is door een rugblessure eveneens al sinds januari uitgeschakeld.

"We hebben heel goede updates gekregen over het herstel van Harry en Marcus. We kunnen natuurlijk niet zeggen of het herstel ook goed gaat als ze de intensiteit verhogen, maar ze zijn op de goede weg", aldus Southgate.