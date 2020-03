De spelers van Feyenoord zullen na afloop van het TOTO KNVB Beker-duel met NAC Breda direct naar huis gaan. De Rotterdamse club wil vanwege besmettingsgevaar van het coronavirus elk risico uitsluiten.

"Dit is besloten na overleg met de clubarts. Dus ze zullen zich niet laten zien in de ruimtes in De Kuip. We houden toch rekening met het coronavirus", zei Feyenoord-coach Dick Advocaat woensdag op de persconferentie.

Eerder kwamen onder meer Ajax, PSV en Bayern München met maatregelen vanwege het coronavirus. Ajax vroeg in een interne mail om "fysiek contact te vermijden bij het begroeten", zo meldde De Telegraaf.

De spelers van PSV mogen voorlopig geen handen meer schudden. Bij Bayern mogen spelers geen handtekeningen uitdelen. Ook op de foto gaan of selfies maken met fans wordt afgeraden door de clubarts.

Het duel tussen Feyenoord en NAC Breda begint donderdag om 20.45 uur. Woensdag strijden FC Utrecht en Ajax in De Galgenwaard om het andere ticket voor de bekerfinale.

