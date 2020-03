Feyenoord moet het nog weken zonder Nicolai Jørgensen stellen. De spits heeft last van zijn teen en is voorlopig niet hersteld, zo heeft trainer Dick Advocaat woensdag in aanloop naar het bekerduel met NAC Breda bevestigd.

"Het duurt nog wel een paar weken. Of hij dit seizoen nog speelt? Dat hopen we wel", zei de 72-jarige Advocaat bij zijn perspraatje in De Kuip.

Jørgensen miste de laatste drie wedstrijden van Feyenoord al. Het is niet de eerste keer dat de Deen aan de kant staat, want eerder dit seizoen had hij een knieblessure en vorig seizoen speelden zijn voet en hamstring hem parten.

De lange absentie van Jørgensen, dit seizoen goed voor vijf goals in negentien officiële duels, is slecht nieuws voor Advocaat. De Feyenoord-trainer heeft al weinig aanvallers tot zijn beschikking.

Luis Sinisterra is eveneens langdurig geblesseerd en Sam Larsson werd onlangs verkocht, wat betekent dat Steven Berghuis, Róbert Bozeník en Luciano Narsingh de enige pure aanvallers in de selectie zijn.

Feyenoord hoopt zich in De Kuip te plaatsen voor de bekerfinale, die eveneens in eigen stadion gespeeld wordt. (Foto: Pro Shots)

'NAC heeft een paar lastige jongens'

Zondag werd de linksbuitenpositie tegen PSV ingevuld door linksback Ridgeciano Haps. Advocaat sluit niet uit dat Haps die positie ook donderdag tegen NAC en in de wedstrijden daarna bezet.

"Ik heb niet zoveel smaken meer, want Sinisterra, Jørgensen en Larsson zijn er niet meer. We bekijken het per wedstrijd. Als Haps het goed doet, blijft hij gewoon staan", aldus de coach, die op zijn hoede is voor NAC, dat in de beker eerder van PSV en AZ won.

"Er is onderschatting geweest en daar moeten wij niet tegenaan lopen. We weten wat NAC kan en daar moeten we op inspelen. NAC heeft niets te verliezen en zal vrijuit spelen, wat logisch is. Ze hebben een paar lastige jongens lopen. We moeten oppassen."

Feyenoord-NAC Breda begint donderdag om 20.45 uur in De Kuip. Woensdagavond, eveneens om 20.45 uur, staat in Stadion Galgenwaard de andere halve eindstrijd tussen FC Utrecht en Ajax op het programma.

