Ajax heeft woensdag de transfer van Giovanni afgerond. De achttienjarige Braziliaan komt over van Santos FC en tekent een contract tot medio 2024. De verbintenis gaat met terugwerkende kracht in per 1 februari 2020.

De talentvolle Giovanni, die voluit Giovanni Manson Ribeiro heet en als aanvallende middenvelder speelt, zal in eerste instantie aansluiten bij Jong Ajax, zo laat de Amsterdamse club weten.

Ajax had op 25 februari de FIFA gevraagd om zich te buigen over de gang van zaken rondom de transfer van Giovanni. De overgang werd tegengehouden door Santos en de Braziliaanse voetbalbond (CBF).

Giovanni weigerde namelijk zijn aflopende contract bij Santos te verlengen en aasde op een stap naar Europa, terwijl Santos meende recht te hebben op een transfersom. De FIFA heeft nu alsnog bepaald dat de transfer doorgang kan vinden. Naar verluidt betaalt Ajax alleen een opleidingsvergoeding.

Vorige maand legde Ajax met Antony ook al een Braziliaan vast. De negentienjarige aanvaller komt in de zomer over van São Paulo voor 15,75 miljoen euro, exclusief bonussen. Hij is daarmee de op twee na duurste Eredivisie-speler ooit.