De KNVB heeft woensdag nieuwe data vastgesteld voor AZ-Feyenoord en FC Utrecht-Ajax. De wedstrijd in Alkmaar wordt ingehaald op woensdag 8 april, terwijl het duel in Utrecht op donderdag 9 april wordt gespeeld.

Begin februari zette de KNVB vanwege de storm een streep door beide wedstrijden. De voetbalbond stond vervolgens voor een lastige puzzel, omdat het programma weinig ruimte bood om de duels in te halen.

AZ-Feyenoord begint op 8 april om 18.45 uur en een dag later is de aftrap van FC Utrecht-Ajax om 19.15 uur. De aanvangstijd van de wedstrijd in Utrecht is eigenlijk tegen de UEFA-regels wegens overlapping met Europa League-duels, maar de Europese voetbalbond maakt eenmalig een uitzondering.

Overigens heeft de KNVB nog een derde wijziging in het Eredivisie-speelschema aangebracht: Ajax-FC Twente begint op zondag 15 maart niet om 20.00, maar 14.30 uur. De verschuiving heeft te maken met de Europese uitschakeling van Ajax.

FC Utrecht en Ajax treffen elkaar woensdagavond al in Stadion Galgenwaard in de halve finales van de TOTO KNVB Beker. De wedstrijd begint om 20.45 uur.