Bij FC Saarbrücken kunnen ze hun geluk niet op na de historische bekerzege op Fortuna Düsseldorf. De Regionalliga-club bereikte dinsdag in eigen huis na strafschoppen (7-6) als eerste vierdeklasser ooit de halve finales van de DFB-Pokal.

"Dit scenario was overduidelijk voorbestemd. We gaan nu zoveel drinken, dat we morgen niet weten welke dag het is", zei Saarbrücken-coach Lukas Kwasniok na de sensationele penaltyserie tegen het Duitse Sky.

Saarbrücken, de koploper van de Regionalliga Südwest, had op weg naar de kwartfinales van de beker afgerekend met Regensburg, FC Köln en Karslruher en dinsdag moest ook Fortuna Düsseldorf uit de Bundesliga eraan geloven.

Nadat Tobias Jänicke de thuisploeg op voorsprong had gezet en Rouwen Hennings voor de bezoekers een strafschop had gemist, tekende Mathias Jørgensen in de 90e minuut alsnog voor de gelijkmaker. Düsseldorf kreeg vervolgens in de penaltyreeks twee kansen om door te gaan, maar benutte die niet.

Kwasniok: "We kwamen wat gelukkig op voorsprong, maar Düsseldorf heeft verdiend de verlenging gehaald. Mijn dank gaat uit naar het hele team. Wat mijn spelers hebben gepresteerd vandaag, kan niet onder woorden worden gebracht."

Spelers van Saarbrücken vieren de overwinning met de eigen fans. (Foto: Pro Shots)

Batz: 'Zou zeggen dat ik in een droomwereld leef'

Doelman Daniel Batz werd de held van Saarbrücken door vier strafschoppen te keren. "Ik kan me zo snel ook geen betere wedstrijd uit mijn carrière herinneren. Ik heb gewoon geprobeerd alles tegen te houden wat op mij afkwam. Dat is aardig goed gelukt", zei hij tegen Sky.

"Dit is echt onwerkelijk, niet te bevatten. Als mijn vinger niet zo'n pijn zou doen, dan zou ik zeggen dat ik in een droomwereld leef. Dit is een groot moment voor heel Saarland."

Düsseldorf-coach Uwe Rösler complimenteerde Saarbrücken met de knappe prestatie. "Ze hebben een geweldig gevecht geleverd. Wij hebben onze kansen gehad om het te beslissen, maar die hebben we niet benut."

Saarbrücken weet nog niet wie het treft in de halve finales van de DFB-Pokal. Bayern München bekerde dinsdag ook verder. Woensdag staan de andere twee kwartfinales op het programma: Bayer Leverkusen-Union Berlin en Eintracht Frankfurt-Weder Bremen.