Jürgen Klopp maakt zich ook na de FA Cup-uitschakeling geen zorgen om zijn Liverpool. 'The Reds' verloren dinsdag in de achtste finales met 2-0 bij Chelsea, maar de Duitse manager rekent snel weer op goede resultaten.

Liverpool leed op Stamford Bridge de derde nederlaag in vier duels. Eerder ging het mis in de Champions League bij Atlético Madrid (1-0) en afgelopen weekend zorgde Watford voor de eerste competitienederlaag van de Premier League-koploper: 3-0.

"Ik zou graag willen dat er niet gerefereerd wordt aan de nederlaag tegen Watford. Ons spel was vandaag helemaal niet zo slecht. Het was niet zoals tegen Watford. Vanavond was een heel intense wedstrijd en ik maak me helemaal geen zorgen over het spel, maar we hebben wel verdiend verloren", zei Klopp na afloop tegen de BBC.

"Het zijn niet de beste drie weken van het seizoen, maar we hebben de kans om er nu weer de beste drie weken van het seizoen van te maken. Dat is het plan. Het is makkelijker uit te leggen waarom je wint dan waarom je verliest. Ik heb niet veel argumenten eerlijk gezegd, maar ik maak me ook geen zorgen."

Spelers van Liverpool feliciteren hun collega's van Chelsea met de overwinning. (Foto: Pro Shots)

'Niemand hoeft medelijden te hebben'

De 52-jarige Klopp kan zich over een week met Liverpool op Anfield ten koste van Atlético plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League, maar daar wil hij nog niet over nadenken.

"Eerst gaat de focus op Bournemouth. We vechten voor alles wat we waard zijn. Niemand hoeft medelijden met ons te hebben. We zullen weer wedstrijden gaan winnen en daar willen we zaterdag mee beginnen", aldus Klopp.

Het competitieduel tussen Liverpool en Bournemouth begint zaterdag om 13.30 uur. De Champions League-return tegen Atlético Madrid staat volgende week woensdag om 21.00 uur gepland.