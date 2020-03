Ajax kan woensdagavond in het halvefinaleduel met FC Utrecht in de TOTO KNVB Beker bogen op goede statistieken. De uit vorm verkerende Amsterdammers verloren de laatste jaren vrijwel nooit in Stadion Galgenwaard en hebben in de beker een positieve balans tegen de Utrechters.

Van de laatste acht edities van FC Utrecht-Ajax in alle competities stapte de thuisploeg slechts één keer als winnaar van het veld. Dat was op 13 december 2015, toen in de Eredivisie met 1-0 werd gewonnen dankzij een doelpunt van Yassin Ayoub.

In de overige zeven wedstrijden won Ajax drie keer en werd het vier keer gelijk. De ontmoeting in Utrecht, op 23 december 2018, eindigde in 1-3. Na doelpunten van Kasper Dolberg en Dusan Tadic deed Nick Venema iets terug en bepaalde Frenkie de Jong de eindstand.

Ook in het bekertoernooi kent Ajax een positieve balans tegen FC Utrecht; van geen club verloren de Domstedelingen vaker. De laatste keer dat FC Utrecht-Ajax in de beker op het programma stond, was in 2012.

Op 26 september van dat jaar was de eindstand 0-3. De doelpunten kwamen op naam van Tobias Sana, Ryan Babel en Christian Eriksen. Ajacieden Babel, Daley Blind en Joël Veltman en FC Utrecht-verdediger Mark van der Maarel zijn de enige spelers die er 7,5 jaar later weer bij zijn.

FC Utrecht-Ajax begint woensdag om 20.45 uur. Donderdag volgt op hetzelfde tijdstip de andere halve finale tussen Feyenoord en NAC Breda. De finale van de TOTO KNVB Beker is op 19 april in De Kuip.

Yassin Ayoub (niet zichtbaar) zorgde in december 2015 voor de vooralsnog laatste overwinning van FC Utrecht op Ajax in Stadion Galgenwaard. (Foto: Pro Shots)

