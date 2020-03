De return tussen Juventus en AC Milan in de halve finales van de Coppa Italia gaat woensdagavond niet door. De bekerwedstrijd is dinsdag afgelast vanwege het coronavirus.

Juventus nam maandag al maatregelen voor de return tegen Milan. De club uit Turijn liet weten dat supporters van de 'Rossoneri' zouden worden geweerd uit angst voor het COVID-19-virus.

Het is nog onbekend wanneer de return tussen Juventus en Milan wordt ingehaald. De heenwedstrijd in San Siro werd medio februari gespeeld en eindigde toen in 1-1.

Italië is zwaar getroffen door het coronavirus, met meer dan 2.500 besmettingen en 79 doden. Dinsdag scherpte het ministerie van Buitenlandze Zaken in Nederland het reisadvies naar Noord-Italië aan door alle niet-noodzakelijke reizen naar dit gebied af te raden.

Volgens persbureau ANSA zou de Italiaanse regerering zelfs overwegen een maand lang geen sportevenementen te laten plaatsvinden. In dat geval zullen de wielerkoersen Milaan-San Remo, Tirreno-Adriatico en Strade Bianche alsnog worden geschrapt.

Het coronavirus zorgde er afgelopen weekend al voor dat vijf wedstrijden in de Serie A niet werden gespeeld. Onder meer Juventus-Internazionale en AC Milan-Genoa vonden geen doorgang en worden pas in mei afgewerkt.

De afgelopen periode werden meerdere sportevenementen afgelast vanwege het coronavirus. Er werd een streep gezet door onder meer de Grand Prix van China in de Formule 1, de WK shorttrack in Seoel en de WK indooratletiek in het Chinese Nanjing.