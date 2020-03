Liverpool is dinsdag uitgeschakeld in de achtste finales van de FA Cup. De 'Reds' verloren met Virgil van Dijk en zonder Georginio Wijnaldum met 2-0 bij Chelsea.

Liverpool kwam al in de dertiende minuut op achterstand door een doelpunt van Willian. De aanvaller had wel het geluk dat doelman Adrián, in de beker de vervanger van Allison Becker, bij zijn afstandsschot opzichtig in de fout ging.

Daarna beleefde Liverpool nog wel even een sterke fase, maar de gelijkmaker bleef uit dankzij fraaie reddingen van keeper Kepa Arrizabalaga, die in de Premier League en Champions League zijn basisplaats is kwijtgeraakt aan Willy Caballero.

Liverpool zag tot overmaat van ramp de achterstand in de 64e minuut verdubbeld worden door een treffer van Ross Barkley, die ook raak mikte vanaf de rand van het strafschopgebied, en in de slotfase kreeg Chelsea nog een paar grote kansen op de 3-0.

Willian viert zijn openingstreffer met César Azpilicueta. (Foto: Pro Shots)

Derde domper in korte tijd voor Liverpool

Het was voor Liverpool de derde domper in korte tijd. De ploeg van Jürgen Klopp verloor twee weken geleden de heenwedstrijd bij Atlético Madrid (1-0) in de achtste finales van de Champions League en ging zaterdag bij Watford (3-0) voor het eerst in bijna veertien maanden onderuit in de Premier League.

Liverpool krijgt woensdag in eigen huis de kans om de achterstand tegen Atlético weg te werken en gaat met 22 punten voorsprong op naaste achtervolger Manchester City nog altijd riant aan kop in de Premier League, waardoor de eerste landstitel sinds 1990 lonkt.

Naast Chelsea plaatste dinsdag Newcastle United (2-3 tegen West Bromwich Albion) en Sheffield United (1-2 na verlenging tegen Reading) zich voor de kwartfinales van de FA Cup. Arsenal (0-2 tegen Portsmouth) had maandag al de volgende ronde bereikt.