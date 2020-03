FC Saarbrücken heeft dinsdag voor een enorme stunt in de kwartfinales van de DFB-Pokal gezorgd. De bescheiden club verraste Fortuna Düsseldorf na strafschoppen en is de eerste vierdeklasser ooit in de halve finales. Ook Bayern München bereikte de laatste vier.

Na reguliere speeltijd eindigde de wedstrijd in 1-1. Tobias Jänicke zette Saarbrücken, dat uitkomt in de Regionalliga Südwest, na iets meer dan een half uur op voorsprong.

Zeven minuten voor tijd miste Rouwen Hennings nog een penalty voor Düsseldorf, maar in de negentigste minuut was oud-PSV'er Mathias 'Zanka' Jørgensen wel trefzeker. In de verlenging werd niet gescoord, waardoor een strafschoppenreeks de beslissing moest brengen.

In die bloedstollende serie was Saarbrücken, dat eerder al onder meer FC Köln en Karlsruher SC versloeg, met 7-6 de sterkste. Beide ploegen verzuimden drie keer raak te schieten voordat Jørgensen de beslissende tiende penalty miste namens Düsseldorf.

Bayern München viert de winnende treffer van Joshua Kimmich. (Foto: Pro Shots)

Bayern nipt langs Schalke

Bayern München rekende in de kwartfinales af met Schalke 04. De koploper in de Bundesliga won in Gelsenkirchen met 0-1 dankzij een treffer van Joshua Kimmich.

De Duitse verdediger schoot vijf minuten voor rust vanaf de rand van het zestienmetergebied raak na een afgeslagen hoekschop. Joshua Zirkzee viel in de slotfase in bij Bayern.

Woensdag staan de andere twee kwartfinales in het Duitse bekertoernooi op het programma. Peter Bosz neemt het dan met Bayer Leverkusen op tegen FC Union Berlin en Eintracht Frankfurt treft Werder Bremen.