Vitesse is naar de KNVB gestapt om opheldering te vragen over enkele recente beslissingen van de VAR die bij de Arnhemse club tot veel onvrede leidden.

"Hoewel we ons verlies uiteraard nemen, zijn we aantoonbaar benadeeld. Het wekt frustratie en irritatie in de hand als beslissende momenten nadelig uitpakken", zegt algemeen directeur Pascal van Wijk dinsdag op de website van zijn club.

"Temeer omdat zowel de dienstdoende arbiter als in een andere wedstrijd een KNVB-official achteraf allebei eerlijk aangaf dat er kapitale fouten zijn gemaakt. De insteek van de VAR is dat wedstrijden eerlijker verlopen. Wij zijn daarom voor de ontwikkeling van de VAR, maar dat er consequenter gehandeld dient te worden is meer dan eens gebleken."

Vitesse en de KNVB gaan binnenkort in gesprek over de beslissingen. De nummer zeven van de Eredivisie wil de toegevoegde waarde van de VAR niet in twijfel trekken, maar vraagt zich wel af hoe de videoarbitrage consequenter kan optreden.

"Gezien de recente en bewezen foutieve beslissingen bij de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle en de thuiswedstrijd tegen PSV is de club benieuwd hoe er consequenter kan worden omgegaan met arbitrale beslissingen", meldt de club.

Vitesse kreeg tegen PEC een dubieuze strafschop tegen. (Foto: Pro Shots)

Vitesse werd penalty onthouden tegen PSV

Tegen PSV (1-2-verlies) kreeg Vitesse ruim een week geleden na tussenkomst van de VAR een discutabele strafschop tegen, terwijl de Arnhemmers zelf een penalty werd onthouden na een handsbal van Pablo Rosario.

Een week later mocht PEC Zwolle (4-3-verlies) juist wel vanaf 11 meter aanleggen na een handsbal van Vitesse-verdediger Eli Dasa. Die beslissing leidde tot onbegrip bij onder anderen Bryan Linssen. "Scheidsrechters, wat zijn we aan het doen? Alsjeblieft", foeterde de aanvoerder van Vitesse toen.