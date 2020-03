Bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal vindt de loting voor de Nations League niet ongunstig. Oranje werd maandag in Amsterdam gekoppeld aan Italië, Polen en Bosnië en Herzegovina.

"Het had zwaarder gekund. Het leuke van deze groep is dat het behoudens Italië landen zijn waar we onder mijn leiding nog niet eerder tegen hebben gespeeld", zei Koeman in de Beurs van Berlage tegen FOX Sports.

Nederland is ingedeeld in groep A van divisie A. Ook onder meer Frankrijk en Duitsland, waartegen Oranje het de afgelopen tijd meerdere keren opnam, behoorden tot de mogelijke tegenstanders.

"Ik ben blij dat niet weer Frankrijk of Duitsland uit de koker kwam. Het is mooi geweest met onze buren in dat opzicht. Dit is nieuw en dat is leuk. Italië hebben we niet zo gek lang geleden nog getroffen, maar de andere twee zijn minder bekend."

Luis Figo laat het briefje van Nederland zien bij de loting van de Nations League. (Foto: Pro Shots)

'Misschien op voorhand uitvechten met Italië'

Nederland bewaart goede herinneringen aan de Nations League. De huidige nummer veertien van de FIFA-ranglijst haalde vorig jaar bij de eerste editie van de competitie de finale, waarin met 1-0 werd verloren van Portugal.

"Om daar opnieuw kans op te maken, moeten we het in de poule misschien op voorhand uitvechten met Italië, maar er kan nog zoveel gebeuren totdat de eerste wedstrijd op het programma staat", zei Koeman.

"Laten we ons eerst maar voorbereiden op het EK. De Nations League is wel heel belangrijk voor ons, want als je de poule wint, dan ben je groepshoofd op het WK. Maar nogmaals: dat is pas na de zomer."

De eerste speelronde van de Nations League is begin september en de laatste medio november. Alle landen in de poule treffen elkaar uit en thuis. De vier groepswinnaars van divisie A spelen in juni 2021 de finaleronde, waarvan een van de deelnemende landen gastheer zal zijn.