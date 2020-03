Het Nederlands elftal neemt het in de groepsfase van de Nations League op tegen Italië, Polen en Bosnië-Herzegovina, zo heeft de loting in Amsterdam dinsdag uitgewezen.

Oranje is ingedeeld in groep A. De loting in de Beurs van Berlage werd verricht door onder anderen Rafael van der Vaart en Luis Figo.

Nederland trof Italië in juni 2018 voor het laatst en speelde toen in een oefeninterland met 1-1 gelijk. Twee jaar eerder was de laatste ontmoeting met Polen, die in vriendschappelijk verband met 1-2 werd gewonnen. Tegen Bosnië-Herzegovina speelde Oranje nog nooit eerder.

Bij de eerste editie van de Nations League haalde Oranje vorig jaar de finale. Daarin ging de ploeg van bondscoach Ronald Koeman met 1-0 onderuit tegen Portugal. Dankzij die finaleplek zat Nederland bij de loting in pot 1.

De Nations League heeft sinds dit jaar een nieuwe opzet. De poules in Divisie A bestaan niet meer uit drie maar uit vier landen. Duitsland, Kroatië, Polen en IJsland, de ploegen die vorig jaar degradeerden uit die divisie, blijven daardoor toch op het hoogste niveau actief.

Finaleronde wordt in juni 2021 gespeeld

De eerste speelronde van de Nations League is begin september en de laatste medio november. Alle landen in de poule treffen elkaar uit en thuis. De vier groepswinnaars van Divisie A spelen in juni 2021 de finaleronde, waarbij een van de deelnemende landen gastheer zal zijn.

In de lagere divisies strijden de landen voornamelijk om promotie naar een hoger niveau. Alle poulewinnaars spelen bij de volgende editie een divisie hoger.

De Nations League is ook een klein vangnet in de kwalificatie voor het WK 2022. De twee beste landen van de Nations League die zich nog niet hebben geplaatst voor het WK, strijden samen met de tien nummers twee van de WK-kwalificatiepoules in play-offs om de laatste drie Europese WK-tickets.

De volledige loting

Divisie A

Groep 1: Polen, Bosnië-Herzegovina, Italië, Nederland

Groep 2: IJsland, Denemarken, België, Engeland

Groep 3: Kroatië, Zweden, Frankrijk, Portugal

Groep 4: Duitsland, Oekraïne, Spanje, Zwitserland

Divisie B

Groep 1: Roemenië, Noord-Ierland, Noorwegen, Oostenrijk

Groep 2: Israël, Slowakije, Schotland, Tsjechië

Groep 3: Hongarije, Turkije, Servië, Rusland

Groep 4: Bulgarije, Ierland, Finland, Wales

Divisie C

Groep 1: Montenegro, Cyprus, Luxemburg, Azerbeidzjan

Groep 2: Georgië, Noord-Macedonië, Estland, Armenië

Groep 3: Griekenland, Kosovo, Slovenië, Moldavië

Groep 4: Albanië, Wit-Rusland, Litouwen, Kazachstan

Divisie D

Groep 1: Malta, Andorra, Letland, Faroër

Groep 2: San Marino, Liechtenstein, Gibraltar