Lieke Martens is blij dat ze na maandenlange afwezigheid weer terug is in de selectie van de Oranjevrouwen. De 27-jarige aanvaller van FC Barcelona had het de afgelopen periode niet altijd even makkelijk.

"Mentaal was mijn afwezigheid heel zwaar. Ik ben nog nooit zo lang geblesseerd geweest. Dat was heel pittig", zegt Martens dinsdag aan de vooravond van het Tournoi de France, dat komende week plaatsvindt in Frankrijk, tegen het AD.

Martens ontbrak lange tijd vanwege een mysterieuze teenblessure. Haar laatste optreden voor Nederland was tijdens de met 2-0 verloren WK-finale op 7 juli tegen de Verenigde Staten.

"Ik had ook in het dagelijks leven last van die teen. Ik weet nog steeds niet wat er precies mis was. Maar het zat niet goed met het gewricht en het bot. Dan merk je pas hoe vaak je een teen belast", aldus Martens.

Lieke Martens moest op het WK vaak de training overslaan vanwege haar teenblessure. (Foto: Pro Shots)

'Het plezier is weer terug en dat maakt me gelukkig'

Nederland begint op het Tournoi de France, dat de Franse voetbalbond organiseert ter ere van vijftig jaar vrouwenvoetbal in het land, de voorbereiding op de Olympische Spelen. De ploeg neemt het op tegen Brazilië, Canada en Frankrijk, respectievelijk de nummers negen, acht en vier op de FIFA-ranglijst.

"Allemaal toplanden. Het niveau dat we ook op de Spelen kunnen verwachten. Een ander niveau dan in de EK-kwalificatie. Deze wedstrijden hebben we nodig om ons gewenste niveau te halen. En het is een goed moment om te kunnen zien waar we staan", vertelt Martens.

Nederland, vicewereldkampioen en derde op de FIFA-ranglijst, speelt woensdag eerst in Valenciennes om 19.00 uur tegen Brazilië, zaterdag in Calais om 19.00 uur tegen Canada en volgende week dinsdag, wederom in Valenciennes, om 21.00 uur tegen Frankrijk.