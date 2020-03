Sc Heerenveen heeft maandag maatregelen genomen naar aanleiding van de ongeregeldheden tijdens het verloren bekerduel met Feyenoord (0-1) van vorige maand. Toeschouwers mogen voortaan geen clubuitingen van de tegenpartij meer dragen in de thuisvakken.

De supporters van Feyenoord die op 13 februari tussen de fans van Heerenveen zaten, zouden zich volgens de Friese club misdragen hebben. Zo provoceerden zij het thuispubliek, waardoor het tot incidenten tussen beide groepen kwam in het Abe Lenstra Stadion.

Heerenveen wil zoiets in de toekomst voorkomen en verzoekt toeschouwers vanaf de thuiswedstrijd van komende zaterdag tegen Ajax bij de ingang van het stadion dan ook om bijvoorbeeld shirts of sjaals van de tegenpartij uit te trekken of af te doen.

"De meeste mensen zullen achter sc Heerenveen staan. Tegelijkertijd beseffen en respecteren we dat ook neutrale toeschouwers en Ajax-aanhangers (uit de regio) in ons Abe Lenstra Stadion zullen zitten", schrijft Heerenveen op de eigen site.

"Juichen bij een eventueel doelpunt hoort er uiteraard bij en wordt getolereerd als men daarna gewoon weer gaat zitten. Het maken van vervelende hand- en armgebaren, het uitdagen, bedreigen of uitschelden van supporters wordt echter als zeer provocerend ervaren."

De stewards proberen de supporters van Feyenoord en sc Heerenveen uit elkaar te houden. (Foto: Pro Shots)

Supporters van Feyenoord mogelijk gestraft

De volgende keer dat Feyenoord op bezoek gaat in Heerenveen zijn de supporters van de Rotterdammers helemaal niet meer welkom op de thuistribunes. Alleen seizoenskaarthouders van Heerenveen en supporters van Feyenoord die een kaart hebben voor het uitvak komen dan het Abe Lenstra Stadion binnen.

Heerenveen kondigde meteen na de wedstrijd tegen Feyenoord al aan dat het met vertegenwoordigers van de politie, het Openbaar Ministerie en de lokale overheid om de tafel gaat om te kijken of de supporters van Feyenoord die zich misdroegen gestraft kunnen worden.

"De grote aanwezigheid van (provocerende) Feyenoord-supporters in de thuisvakken en stadionruimten donderdagavond was ongewenst en is voor in de toekomst onacceptabel. We begrijpen de boze reacties van de eigen fans hierover", meldde Heerenveen toen al.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie