Fortuna Sittard heeft Bassala Sambou een boete gegeven omdat hij zaterdag voor de Limburgse derby tegen VVV-Venlo te laat bij de club verscheen. Daarnaast krijgt de aanvaller een officiële waarschuwing.

De boete die Sambou moet betalen, zal ten goede komen aan een sfeeractie van Fortuna-supporters. Over de hoogte van het geldbedrag worden geen mededelingen gedaan, zegt een woordvoerder dinsdag tegen NU.nl.

Sambou meldde zich zaterdagmiddag vijf minuten later dan het afgesproken tijdstip bij het stadion. Omdat het niet de eerste keer was dat de Duits-Engelse spits de tijd uit het oog verloren was, mocht hij niet mee in de bus naar Venlo.

De aanvaller bood trainer Sjors Ultee en zijn ploeggenoten deze week op de training al zijn excuses aan. Met de straf is de kous af, waardoor Sambou normaal gesproken gewoon bij de selectie voor de thuiswedstrijd van vrijdag tegen PEC Zwolle zit.

De 22-jarige Sambou tekende afgelopen zomer een contract voor drie seizoenen bij Fortuna. Hij kwam over van Everton, waar hij het niet tot het eerste elftal schopte. Bij Fortuna kwam hij dit seizoen tot nu toe in 21 wedstrijden tot twee doelpunten.

Zonder Sambou speelde Fortuna zaterdag met 0-0 gelijk in Venlo. De club zakte daardoor naar de zestiende plaats in de Eredivisie.

