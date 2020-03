Internazionale-voorzitter Steven Zhang wordt door de Italiaanse voetbalbond mogelijk bestraft wegens een tirade aan het adres van Paolo Dal Pino, de voorzitter van de Serie A. De Chinees haalde hard uit naar aanleiding van een nieuw datumvoorstel voor de afgelaste wedstrijd tegen Juventus.

De topper in de Serie A stond aanvankelijk gepland voor zondag 1 maart. Vanwege het coronavirus werd besloten het duel zonder publiek te laten spelen, maar later volgde het bericht dat er een nieuwe datum zou worden gezocht.

De Serie A hoopte de wedstrijd een dag later, op maandag 2 maart, al te kunnen inhalen, mogelijk zelfs met publiek. Dat voorstel schoot Inter-preses Zhang in het verkeerde keelgat.

"Spelen met de wedstrijdkalender en de publieke gezondheid op de tweede plaats zetten", schreef de 28-jarige Zhang maandagavond op Instagram. "Je bent mogelijk de grootste clown die ik ooit heb gezien."

"Hoe durf je nog te spreken over sportiviteit en een eerlijke competitie? Gaat het niet om het beschermen van onze spelers en coaches? Ja, ik heb het tegen jou, Paolo Dal Pino! Het is tijd dat je je verantwoordelijkheid neemt."

Uitspraken Zhang krijgen mogelijk staartje

De beledigingen komen Zhang mogelijk duur te staan. De aanklager van de Italiaanse voetbalbond heeft een onderzoek ingesteld, meldt persbureau AP dinsdag.

Vooralsnog is onduidelijk wanneer de kraker tussen de nummer twee (Juventus) en drie (Internazionale) zal worden ingehaald. De Serie A bracht aanvankelijk woensdag 13 mei als nieuwe speeldatum naar buiten, maar er ligt een voorstel bij de clubs om het duel al op maandag 9 maart in te halen.

Mogelijk zijn er dan ook weer fans welkom in de stadions in Noord-Italië. De halve finale in de Coppa Italia tussen Juventus en AC Milan wordt woensdag zonder publiek afgewerkt.