Urby Emanuelson heeft vertrouwen in het halvefinaleduel van FC Utrecht met zijn oude club Ajax in de TOTO KNVB Beker. De Domstedelingen zijn niet in goede vorm, maar de 33-jarige verdediger denkt dat zijn ploeg woensdag voor de ommekeer kan zorgen.

"Ik denk dat het prettig is dat deze wedstrijd eraan komt. Voor beide kanten geldt dat er wat recht te zetten valt", zegt de 33-jarige Emanuelson, die tussen 2004 en 2011 het shirt van Ajax droeg, dinsdag in gesprek met De Telegraaf.

De oud-Ajacied doelt daarmee niet alleen op de wisselvalligheid bij FC Utrecht - de subtopper won slechts één van de laatste vier competitieduels - maar ook op de resultaten van Ajax. De Amsterdammers verloren drie van de laatste vier officiële wedstrijden.

De eerste ontmoeting tussen Ajax en FC Utrecht dit seizoen in de Johan Cruijff ArenA op 10 november werd wel overtuigend met 4-0 gewonnen door de thuisploeg, maar Emanuelson verwacht woensdag een andere wedstrijd in Stadion Galgenwaard.

"De dominantie die Ajax toen had, heb ik lange tijd niet meer gezien. Ze waren die middag echt heel goed, maar volgens mij is dat ook wel de laatste echt goede wedstrijd die ze hebben gespeeld. Nu krijg je denk ik een heel ander Ajax te zien. Het is en blijft natuurlijk een goede ploeg, maar het gaat wel een beetje moeizaam nu."

De wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht begint woensdag om 20.45 uur. De andere halve finale gaat tussen Feyenoord en NAC Breda en wordt donderdag gespeeld. Ajax won de KNVB-beker vorig jaar door Willem II in de finale met 4-0 te verslaan.