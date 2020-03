Liverpool verloor zaterdagavond bij Watford (3-0) voor het eerst in ruim een jaar een competitiewedstrijd, maar Jürgen Klopp ziet geen reden om aan zijn spelers te twijfelen. De Duitse manager weet zeker dat het verlies een incident is.

"Stel dat ik nu in de nabespreking tegen mijn spelers zou schreeuwen, dan zou dat heel erg raar zijn. Ik word weleens boos, maar in deze nabespreking niet", zegt Klopp tegen Engelse media voor de FA Cup-wedstrijd bij Chelsea van dinsdagavond.

Liverpool had bij Watford de negentiende Premier League-zege op rij kunnen boeken en daarmee het record van Manchester City (achttien achtereenvolgende overwinningen) over kunnen nemen. In plaats daarvan zag de ploeg van Klopp een reeks van 44 ongeslagen competitieduels ten einde komen op Vicarage Road.

"Ik kijk alleen naar de feiten en dan constateer ik dat we niet goed genoeg waren tegen Watford. Het gaat erom dat de spelers daarvan leren en niet dat ik een goed gevoel aan de nabespreking overhoud door een preek te houden. "

Watford bezorgde Liverpool een zeldzame nederlaag. (Foto: Getty Images)

'Dit is een groep met exceptionele spelers'

Ondanks de nederlaag kan Liverpool de landstitel in principe niet meer ontgaan, maar de ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum lijkt wel wat minder in vorm te zijn. Op 18 februari verloor Liverpool in de Champions League van Atlético Madrid en zes dagen later kwam de koploper goed weg tegen West Ham United (3-2-winst).

Klopp merkt dat er in de spelersgroep een brandend verlangen is om revanche te nemen. "Natuurlijk willen ze terugslaan. Dit is een groep met exceptionele spelers en we hebben een ongelooflijke lange periode gehad met geweldige wedstrijden, sensationeel voetbal en prachtige doelpunten, tot dit moment."

"Ik twijfel geen seconde aan het karakter van mijn spelers. Eerlijk gezegd zou ik echt een idioot zijn als ik dat nu opeens zou doen. Ze verdienen mijn vertrouwen en dat zijn ze echt niet kwijt na één slechte wedstrijd."