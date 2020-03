Matthijs de Ligt voelt zich na een aantal moeilijke maanden helemaal op zijn plek bij Juventus. De verdediger is door de terugkeer van routinier Giorgio Chiellini niet meer verzekerd van een basisplek bij de 'Oude Dame', maar heeft de verwachtingen voor zichzelf getemperd en is tevreden over zijn vorm.

"De eerste twee à drie maanden waren lastig, omdat je nog moet wennen en er veel van je wordt verwacht. Sinds begin november heb ik denk ik in elke wedstrijd een goed niveau gehaald. Ik ben blij hoe het gaat", zegt De Ligt in een interview met Ziggo Sport.

De Ligt kwam afgelopen zomer voor 70 miljoen euro over van Ajax, maar zat in de eerste wedstrijd van het seizoen (tegen Parma eind augustus) op de bank. Trainer Maurizio Sarri gaf de voorkeur aan de ervaren Chiellini en Leonardo Bonucci, maar door een zware knieblessure van Chiellini kreeg De Ligt daarna veel speeltijd.

De 35-jarige Italiaan is inmiddels weer hersteld, waardoor De Ligt de laatste twee competitieduels niet op een basisplek kon rekenen. "Je kunt denken: dit is kut. Of je kunt denken: ik ben twintig jaar en ik moet nu veel leren om ervoor te zorgen dat ik op die leeftijd óók top ben", aldus de Nederlander over zijn concurrentiestrijd.

"Bij mijn komst werd me al gezegd dat ik niet zomaar in de basis zou staan. In Nederland denken ze dan: hij speelt niet, hij speelt niet, wat gebeurt er nu? Maar ik maak me er niet druk om. Het is nu belangrijk om van die ervaren gasten te leren."

Matthijs de Ligt in gesprek met Leonardo Bonucci. (Foto: Pro Shots)

'Het belangrijkste is dat je ontspannen bent'

Toch erkent ook De Ligt dat zijn eerste maanden bij Juventus niet geweldig verliepen. De 23-voudig international kreeg de nodige kritiek op zijn spel en viel regelmatig op met handsballen in zijn eigen strafschopgebied.

"Dat is de laatste twintig duels gelukkig niet meer gebeurd", aldus De Ligt. "Maar het was echt bizar. In zes wedstrijden kreeg ik de bal vijf keer tegen mijn arm. Ik dacht soms ook: hoe kan dit nou? Ligt het aan mij of heb ik zoveel ongeluk?"

Inmiddels voelt het toptalent zich beter in het veld, mede doordat hij buiten het voetbal om veel meer ontspannen is. "Ik heb mijn ritme gevonden. Soms ga ik even in een parkje in de buurt wandelen om mijn hoofd leeg te maken. Ik heb de modus gevonden om te ontspannen en dat helpt me heel erg in mijn spel. Mijn uitstraling is ook veel rustiger en dat is het belangrijkste."

