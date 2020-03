Ook een wedstrijd in de Tweede Bundesliga is kort onderbroken vanwege protesten richting eigenaar Dietmar Hopp van TSG 1899 Hoffenheim. Bij het duel tussen Hannover 96 en Holstein Kiel was maandag sprake van beledigende spandoeken en spreekkoren.

Scheidsrechter Sascha Stegemann legde het spel in de eerste helft tijdelijk stil. Nadat de stadionspeaker de fans had opgeroepen om te stoppen met de beledigingen aan het adres van Hopp, werd weer verder gevoetbald.

Hannover stond op dat moment op een 1-0-voorsprong door een fraaie kopbal van John Guidetti. De oud-aanvaller van Feyenoord maakte zodoende zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe club. Hij kwam in de winterstop op huurbasis over van Deportivo Alavés.

Afgelopen weekend werden al twee wedstrijden uit de Bundesliga onderbroken. Bij zowel Hoffenheim-Bayern München (0-6) als 1. FC Union Berlin-VfL Wolfsburg (2-2) ging de dienstdoende arbiter over tot staken.

Niet verder gevoetbald bij Hoffenheim-Bayern

Bij Hoffenheim-Bayern werd na de hervatting niet eens meer echt gevoetbald. De spelers van beide teams speelden in het resterende half uur de bal rustig naar elkaar over en klapten na afloop massaal voor de geëmotioneerde Hopp.

De 79-jarige zakenman is in de voorbije jaren vaker mikpunt geweest van kwetsende spreekkoren. Fans van andere clubs zijn niet blij dat hij Hoffenheim met zijn geld van de amateurs naar de subtop in de Bundesliga heeft geleid.

Schalke 04 kondigde eerder op maandag aan dat het dinsdag tijdens de kraker in eigen huis tegen Bayern in de kwartfinales van de DFB-Pokal van het veld stapt als er negatief over Hopp wordt gezongen.