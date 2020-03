Almere City is er maandag niet in geslaagd om de overgespeelde wedstrijd bij Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie te winnen. De Flevolanders verloren met 3-1.

Almere City kwam voor rust nog wel op voorsprong door een doelpunt van Thomas Verheydt, maar ging in de slotfase alsnog onderuit door treffers van Ferdy Druijf, Thijs Oosting en Zakaria Aboukhlal.

Het duel eindigde op 27 januari in een spectaculair 3-3-gelijkspel, maar vorige week werd bekend dat dat resultaat werd geschrapt vanwege een registratiefout van de KNVB.

Kenzo Goudmijn deed mee bij Jong AZ, terwijl hij geschorst was vanwege vijf gele kaarten. De KNVB had een prent voor hem in een wedstrijd aan het einde van vorig seizoen over het hoofd gezien.

Almere City maakte bezwaar

Almere City maakte bezwaar tegen het meespelen van Goudmijn en kreeg zijn zin met een nieuwe speeldatum, maar dat heeft dus uiteindelijk niet goed uitgepakt voor de club uit Flevoland.

De ploeg van trainer Ole Tobiasen bleef door de nederlaag op de negende plaats steken en zag de kansen op deelname aan de play-offs voor promotie naar de Eredivisie slinken.

Jong AZ steeg door de overwinning naar de veertiende plaats, ten koste van MVV Maastricht. De Noord-Hollanders hebben nog maar weinig om voor te spelen, want volgens de regels van de KNVB mogen ze niet promoveren.

