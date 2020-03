RB Leipzig heeft maandag excuses aangeboden voor het wegsturen van Japanse supporters tijdens de thuiswedstrijd van zondag tegen Bayer Leverkusen (1-1). De stewards waren bang dat het groepje Aziaten besmet was met het coronavirus.

"De beveiliging werd verzocht groepen mensen uit potentiële risicogebieden te controleren. Helaas is dit, mede door de grote onzekerheid die op dit moment bestaat over dit onderwerp, verkeerd geïnterpreteerd in het geval van onze Japanse gasten", meldt Leipzig.

"Onze excuses hiervoor. We willen wat gebeurd is graag goedmaken en proberen al contact te zoeken met de betrokken mensen en hen uit te nodigen voor de eerstvolgende thuiswedstrijd."

De zaak kwam aan het rollen doordat een van de Japanners een tweet plaatste over het voorval. "Hoewel ik uitkeek naar de wedstrijd tussen RB Leipzig en Leverkusen, moest ik na de eerste tien minuten vertrekken omdat ik Japans ben. Ik had er zin in", schreef hij.

Veel besmettingen in Duitsland

Duitsland is na Italië en Frankrijk het Europese land met de meeste besmettingen met het coronavirus. Momenteel hebben 157 mensen de ziekte onder de leden, maar er is nog niemand aan overleden.

Leipzig is nog volop in de race om de titel in de Bundesliga. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann staat tweede, op drie punten achterstand van koploper Bayern München, dat de afgelopen zeven jaar telkens kampioen werd.

'Die Roten Bullen' vervolgen de competitie zaterdag op bezoek bij VfL Wolfsburg en spelen volgende week dinsdag de return tegen Tottenham Hotspur in de achtste finales van de Champions League, waarin een 1-0-voorsprong wordt verdedigd in eigen huis.

