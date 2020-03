Bondscoach Sarina Wiegman van de Oranjevrouwen kijkt uit naar het Tournoi de France. Ze wil tijdens het oefentoernooi dat komende week in Frankrijk plaatsvindt dingen uitproberen met het oog op de Olympische Spelen en het vervolg in de EK-kwalificatie.

"We spelen tegen drie landen die in de top tien van de wereldranglijst staan, dus dat worden echt topwedstrijden die we kunnen vergelijken met duels die we verwachten op de Olympische Spelen", zei Wiegman maandag in gesprek met de NOS.

Oranje neemt het op het Tournoi de France, dat de Franse voetbalbond organiseert ter ere van vijftig jaar vrouwenvoetbal in het land, op tegen Brazilië, Canada en Frankrijk, respectievelijk de nummers negen, acht en vier op de FIFA-ranglijst.

"Het is een mooie kans om het team verder te ontwikkelen. We willen graag dat de groep breder wordt en doordat we drie keer spelen, kunnen we ook meer spelers aan het werk zien. We zullen niet in twee volledig andere teams spelen, maar we gaan wel veel spelers op verschillende posities opstellen", aldus Wiegman.

Nederland weer met Martens en Van der Gragt

Nederland kan in Frankrijk weer beschikken over Lieke Martens en Stefanie van der Gragt. Beide sterkhouders stonden maanden aan de kant vanwege een teen- en knieblessure en maakten onlangs hun rentree bij hun club FC Barcelona.

"Niemand kan ontkennen dat Lieke en Stefanie belangrijke spelers voor ons zijn. Het is met het oog op de voorbereiding op de Spelen en de EK-kwalificatiewedstrijden in april heel fijn dat zij er weer bij zijn", vertelde Wiegman.

Nederland, vicewereldkampioen en derde op de FIFA-ranglijst, neemt het woensdag in Valenciennes op tegen Brazilië, zaterdag in Calais tegen Canada en volgende week dinsdag, wederom in Valenciennes, tegen Frankrijk.