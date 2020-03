De Zwitserse voetbalcompetitie blijft voorlopig stilliggen vanwege het coronavirus. Er worden tot zeker 23 maart geen wedstrijden gespeeld in de Super League.

De Zwitserse voetbalbond SFV heeft hier maandag toe besloten nadat de clubs in de hoogste afdeling in het land vanwege economische redenen weigerden om duels zonder publiek af te werken.

De ploegen in de Super League kwamen afgelopen weekend al niet in actie vanwege het coronavirus, omdat de Zwitserse overheid evenementen die meer dan duizend toeschouwers trekken had verboden.

In Zwitserland zijn momenteel 23 mensen besmet met het coronavirus. De teller staat wereldwijd op bijna 90.000 besmettingen en ruim 3.000 doden.

De Super League is 23 speelrondes onderweg. FC St.Gallen gaat aan kop met 45 punten, gevolgd door BSC Young Boys (eveneens 45 punten, maar minder doelsaldo) en FC Basel (40 punten).

Er zijn dit seizoen twee Nederlanders actief in de Super League. Ricky van Wolfswinkel staat onder contract bij FC Basel en Alex Schalk verdient zijn geld bij Servette FC.