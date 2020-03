AZ-doelman Marco Bizot beleefde een 'bizarre en stressvolle' week door het overlijden van zijn vader. Hij was dan ook blij dat de emotionele rollercoaster zondag werd afgesloten met een fraaie 0-2-zege op bezoek bij Ajax.

Bizots vader overleed begin vorige week. Hij keepte vervolgens wel gewoon in Oostenrijk tegen LASK (2-0-nederlaag) in de tweede ronde van de Europa League, was vrijdag op de uitvaart van zijn vader en blonk zondag uit tegen Ajax.

"Gek genoeg helpt voetbal ook. Ik heb deze week met mijn vrouw er alles aan gedaan om mezelf mentaal zo sterk mogelijk te maken en daar ben ik haar enorm dankbaar voor", zei Bizot met tranen in zijn ogen tegen AZ TV.

"We hebben alles aangegrepen om door deze week te komen. Alles is in het teken gezet om alle steun en liefde te voelen en dat tegen Ajax tot een hoogtepunt te brengen. Als je dan met 2-0 wint en nog prima speelt ook, is alle spanning in één keer weg."

'Alles kwam eruit na de 0-2'

Bizot was hevig ontroerd na de 0-2 tegen Ajax. Hij knielde na de 0-2 van Oussama Idrissi halverwege de tweede helft op de grond en keek met zijn vuisten omhoog naar boven in de Johan Cruijff ArenA.

"Alles kwam eruit. Het was echt het moment dat je het gevoel had dat de wedstrijd op slot zat en dat je het niet meer uit handen zou geven. Dat was zo'n onwijs fijn gevoel. Heel de week bouwde op naar dit moment", aldus Bizot.

Trainer Arne Slot was zondag meteen na de wedstrijd tegen Ajax al vol lof over Bizot. "Marco was heel duidelijk afgelopen week. Hij wilde en kon deze wedstrijd spelen. Ik vind het echt ontzettend knap dat hij dit kan na zo'n zware week", zei hij.

AZ kwam door de overwinning op Ajax op gelijke hoogte met Ajax op de ranglijst van de Eredivisie. De Alkmaarders spelen zaterdag thuis tegen ADO Den Haag en de Amsterdammers reizen op dezelfde dag af naar sc Heerenveen.

