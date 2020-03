Daniel Sturridge is maandag voor vier maanden geschorst door de Engelse voetbalbond FA wegens het overtreden van de gokregels. Eerder op de dag werd het contract van de 30-jarige Engelse aanvaller bij Trabzonspor 'in goed onderling overleg' ontbonden.

Sturridge werd afgelopen zomer al voor twee weken geschorst wegens het gokken op wedstrijden. De FA tekende beroep aan bij een onafhankelijke commissie en kreeg dus maandag gelijk, waardoor de straf flink is verhoogd.

Door zijn nieuwe straf is Sturridge wereldwijd geschorst tot eind juni, wat betekent dat hij pas volgend seizoen weer in actie zou kunnen komen. Hij moet bovendien een boete van 150.000 pond (omgerekend ruim 170.000 euro) betalen.

Volgens de aanklacht heeft Sturridge in januari 2008 familie en vrienden informatie verstrekt over een mogelijke transfer naar Sevilla en ze hebben aangezet daarop in te zetten bij gokkantoren. De overgang ging uiteindelijk nooit door.

Sturridge speelde 26 interlands voor Engeland en maakte daarin acht doelpunten. Hij speelde in clubverband voor Manchester City, Chelsea en Liverpool, maar de laatste jaren raakte zijn carrière in het slop.