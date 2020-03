De finale van de Champions League voor vrouwen wordt in 2023 in Eindhovense Philips Stadion gespeeld. Het is de eerste keer dat de eindstrijd in Nederland gehouden wordt.

Het binnenhalen van de Champions League-finale is een nieuw hoogtepunt voor het vrouwenvoetbal in Nederland. In 2017 wonnen de Oranjevrouwen het EK in eigen land, waardoor de populariteit van het vrouwenvoetbal in het land flink toenam.

De KNVB sprak eerder de ambitie uit om het WK voor vrouwen in 2027 naar Nederland te halen. Het is nog niet bekend wanneer de FIFA het gastland aanwijst.

Het Philips Stadion bezit momenteel het record van de best bezocht voetbalwedstrijd voor vrouwen in Nederland. In juni vorig jaar bezochten 30.640 toeschouwers de vriendschappelijke wedstrijd tussen Oranje en Australië (3-0).

De Champions League voor vrouwen bestaat sinds het seizoen 2001/2002 en werd de laatste vier jaar gewonnen door Olympique Lyon. Nederlandse clubs kwamen nooit verder dan de kwartfinales.

Olympique Lyon viert de zege van de Champions League van afgelopen seizoen. (Foto: Pro Shots)

Ook Turijn, Boedapest, Helsinki en Kazan krijgen finales

De UEFA maakte maandag aan de vooravond van het jaarlijkse congres in Amsterdam nog meer speelsteden voor finales van Europese toernooien bekend. In 2022 wordt de finale van de Champions League voor vrouwen in het Juventus Stadium in Turijn gespeeld.

De finale van de Europa League bij de mannen wordt dat jaar in Boedapest gehouden en Helsinki krijgt in 2022 de organisatie van de Europese Super Cup. Een jaar later wordt de Super Cup in het Russische Kazan gespeeld.