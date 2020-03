Dusan Tadic maakt zich zorgen om Ajax, dat volgens hem snel weer als een team moet gaan spelen. Volgens de captain kwamen de spelers zondag in de met 2-0 verloren Eredivisie-topper tegen AZ de afspraken niet na, waardoor de Amsterdamse ploeg kansloos was in de Johan Cruijff ArenA.

"We moeten als een team acteren, in alle facetten van het spel. Druk zetten, verdedigen, aanvallen, alles moeten we samen doen. Als een speler te laat is, krijg je een domino-effect. Daardoor lukte het geen moment om de wedstrijd tegen AZ om te draaien", aldus Tadic.

Volgens de Serviër is het essentieel voor het spel van Ajax dat iedereen gedisciplineerd is in het veld, maar dat was zondag niet zo. "Iedereen moet zich aan de afspraken houden, anders loop je voor niets en neemt de frustratie toe. Elke speler moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Tegen AZ gebeurde dat niet en speelde niemand goed. Dat mogen we niet accepteren."

'Niet goed wat ik laat zien'

De pijnlijke nederlaag tegen AZ was geen incident. Na de winterstop verloor de ploeg van trainer Erik ten Hag ook al van FC Groningen en Heracles Almelo en was Getafe te sterk in de Europa League.

"Als we zo blijven spelen, worden we geen kampioen", beseft de 31-jarige Tadic, die individueel ook niet in beste vorm steekt. In de Eredivisie maakte hij pas één goal in 2020 en dat was een benutte strafschop tegen RKC Waalwijk.

"Het is niet goed genoeg wat ik laat zien, het moet beter. Ik ben daarom ook boos op mezelf en kijk in de spiegel. Maar het is nu ook lastig om als individu uit te blinken. Pas als we weer als team gaan spelen en we de afspraken nakomen, kan een speler individueel het verschil maken."

De eerstvolgende wedstrijd van Ajax is woensdag. De Amsterdammers spelen dan om 20.45 uur in Stadion Galgenwaard de halve finale van het TOTO KNVB Beker-toernooi tegen FC Utrecht. Zaterdag gaat koploper Ajax in de Eredivisie op bezoek bij sc Heerenveen. Concurrent AZ, dat evenveel punten heeft, speelt diezelfde avond thuis tegen ADO Den Haag.