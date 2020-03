Schalke 04 zal van het veld afstappen als er vanaf de tribune beledigingen zijn te horen. De Duitse club reageert daarmee op de ophef die dit weekend ontstond bij het duel tussen Hoffenheim en Bayern München.

Schalke speelt dinsdag in de kwartfinale van het bekertoernooi tegen Bayern en zaterdag in de Bundesliga tegen Hoffenheim. De club uit Gelsenkirchen neemt maandag met een verklaring een duidelijk standpunt in.

"Schalke 04 hecht er groot belang aan om duidelijk afstand te nemen van spandoeken en beledigende spreekkoren en we accepteren geen bagatellisering", meldt de nummer zes van de Bundesliga in de verklaring. "De mensen die zich hieraan schuldig maken, zullen een stadionverbod krijgen."

"Als er tijdens de wedstrijden tegen Bayern en Hoffenheim of toekomstige duels dergelijke dingen gebeuren, dan zal ons team van het veld stappen. Ongeacht de tussenstand, speeltijd of eventuele gevolgen."

'Geen ruimte voor tolerantie in strijd tegen haat'

De opmars van kapitaalkrachtige clubs als Hoffenheim en RB Leizpig is een doorn in het oog van veel fans van Duitse traditieclubs, zoals Bayern, Borussia Dortmund en Schalke 04.

Zaterdag werd Hoffenheim-Bayern München (0-6) tijdelijk gestaakt wegens spreekkoren en spandoeken aan het adres van Hoffenheim-eigenaar Dietmar Hopp. De spelers keerden na enkele minuten weer terug op het veld, maar speelden uit protest niet meer verder.

Schalke hoopt dat het zover niet hoeft te komen. "We blijven in gesprek met alle fanclubs met het duidelijke doel en de verwachting dat dergelijk wangedrag niet zal plaatsvinden. De normen en waarden van onze club laat geen ruimte voor haat, intolerantie en laster."

