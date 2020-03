FC Den Bosch heeft definitief drie punten in mindering gekregen vanwege te hoge personeelskosten. De club uit de Keuken Kampioen Divisie ging in beroep tegen de straf van de licentiecommissie, maar werd maandag in het ongelijk gesteld.

FC Den Bosch is door de KNVB in de zogenoemde categorie I ingedeeld, wat betekent dat de club financieel in zwaar weer verkeert. De Brabanders presenteerden in augustus 2019 een plan van aanpak om uit het financiële dal te kruipen, maar ze zouden zich niet aan bepaalde normstellingen in dat plan hebben gehouden.

Op 1 november 2019 moest Den Bosch aantonen dat de personeelskosten niet hoger waren dan het bedrag dat is vastgesteld in het plan van aanpak. Uit de documenten van FC Den Bosch bleek dat de club over dat bedrag heen is gegaan.

De licentiecommissie besloot Den Bosch in december 2019 te straffen door drie punten in mindering te brengen. De middenmoter uit de Eerste Divisie probeerde dat besluit aan te vechten, maar de beroepscommissie stelt de club in het ongelijk. Den Bosch gaat van 41 naar 38 punten en zakt van de tiende naar de elfde plek.

Bij het bepalen van de straf is gekeken naar het zogenoemde sanctietraject, waarbij er eerst een publieke waarschuwing wordt gegeven. Bij een tweede, derde of vierde verzuim volgt puntenaftrek (maximaal negen per seizoen) en bij een vijfde fout wordt de licentie ingetrokken.

Den Bosch kreeg bij de eerste waarschuwing al te horen dat er bij een tweede verzuim drie punten in mindering zou worden gebracht. De club kan niet nog een keer in beroep en moet zich dus neerleggen bij het besluit van de beroepscommissie.

