Josep Guardiola stak zondagavond de loftrompet nadat Manchester City voor het derde jaar op rij de League Cup had gewonnen. De Spaanse manager vindt het ongelooflijk wat zijn ploeg al jaren in Engeland laat zien.

"Van de laatste negen binnenlandse competities die we speelden, wonnen we er acht. Dat is ongeëvenaard", zei een trotse Guardiola, wiens ploeg in de finale op Wembley met 2-1 te sterk was voor het Aston Villa van Anwar El Ghazi.

"Zelfs het grote Liverpool in de jaren tachtig, het Manchester United van Sir Alex Ferguson of José Mourinho (met Chelsea, red.) en Arsène Wenger (met Arsenal red.) slaagden er niet in. Die ploegen waren fantastisch, maar die wisten niet zoveel titels te winnen als wij in dezelfde periode."

Guardiola is sinds de zomer van 2016 de manager van City en leidde de club in de laatste twee seizoenen naar de landstitel. Daarnaast wonnen de 'Citizens' onder de leiding van de Spanjaard dus drie keer de League Cup, één keer de FA Cup en twee keer de FA Community Shield.

Josep Guardiola won al acht prijzen met Manchester City. (Foto: Pro Shots)

'Verlangen om te winnen maakt van City een grote club'

Overigens zijn het niet per se de prijzen waar Guardiola de meeste waarde aan hecht. De voormalige coach van FC Barcelona en Bayern München merkt dat de mentaliteit bij Manchester City is veranderd sinds hij in 2016 aantrad.

"Het verlangen van de spelers om prijzen te blijven winnen, heeft van City een heel grote club gemaakt. Voorheen konden we echt niet naar Madrid en die wedstrijd winnen zoals wij deden", doelde Guardiola op de 1-2-zege op Real van afgelopen week in de achtste finales van de Champions League.

"Dat betekent nog niet dat we al in de volgende ronde staan, maar het gaat erom dat we erin geloven dat we zo'n wedstrijd kunnen winnen. Dat is voor mij veel belangrijker dan dat we aan het einde van het seizoen met één of twee prijzen staan."