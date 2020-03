De 2-0-nederlaag van FC Barcelona bij Real Madrid is hard aangekomen bij Gerard Piqué. De verdediger van de Catalanen vindt dat zijn ploeg zondagavond vanwege de gebrekkige tegenstand had moeten winnen in Estadio Santiago Bernabéu.

"We zijn aangeslagen, want we dachten dat we hier wel een resultaat konden halen. Real Madrid begon erg slecht aan de wedstrijd; het is zelden voorgekomen dat ik in de eerste helft tegen zo'n slecht Real speelde in Bernabéu", zei Piqué na El Clásico.

"Dat is niet als kritiek bedoeld, want elke club heeft weleens problemen en wij zitten ook niet in onze beste vorm. Maar we hebben wel een kans laten liggen. We controleerden de wedstrijd en als we een van onze vele kansen hadden benut, hadden ze van heel ver moeten komen."

De beste kansen waren in de eerste helft inderdaad voor Barcelona, maar Real bleef een tegentreffer bespaard en trok de wedstrijd in de slotfase naar zich toe. Vinícius Júnior tekende in de 71e minuut voor de openingstreffer en Mariano Díaz gooide de wedstrijd in blessuretijd in het slot.

De spelers van FC Barcelona druipen af in Madrid. (Foto: Pro Shots)

Ramos lacht om uitspraken Piqué

Real-verdediger Sergio Ramos werd na de wedstrijd geconfronteerd met de uitspraken van landgenoot Piqué en kon er wel om lachen. "Als we met slecht spel in de eerste helft elke Clásico kunnen winnen, dan teken ik daarvoor. Ik vond Barcelona niet slecht overigens. Ik heb respect voor de manier waarop ze speelden."

De frustratie bij Piqué is begrijpelijk, want door de overwinning van Real ligt de titelstrijd weer helemaal open. 'De Koninklijke' gaat nu aan kop in Spanje met 56 punten; één meer dan Barcelona. De Catalanen hadden bij een zege in Madrid vijf punten los gestaan.

"Dit resultaat is vanzelfsprekend een mentale boost voor Real", realiseerde Piqué zich. "Voor ons is het een klap, maar we leven nog. Als we tot het einde van het seizoen goede dingen laten zien, kunnen we nog altijd kampioen worden."

