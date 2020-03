Frank de Boer kan bij Atlanta United voorlopig niet over Josef Martínez beschikken. De sterspeler van 'The Five Stripes' scheurde zaterdag in de uitwedstrijd tegen Nashville SC (1-2) de voorste kruisband in zijn rechterknie af.

De 26-jarige Martínez raakte in de 63e minuut geblesseerd na een duel met een Nashville-verdediger en werd per brancard van het veld gedragen. Hij verliet het stadion op krukken, waarna Atlanta zondag bevestigde dat hij voorlopig uit de roulatie is.

De zware knieblessure van Martínez is een forse domper voor De Boer, die het nu maanden zonder zijn topscorer moet stellen. De Venezolaan kwam in 103 officiële duels voor Atlanta liefst negentig keer tot scoren en leverde twaalf assists.

Vorig seizoen was Martínez met 33 doelpunten in 39 officiële wedstrijden goud waard voor Atlanta tijdens het eerste seizoen onder De Boer en ook in dit nog prille seizoen was hij op dreef. De spits scoorde in de eerste drie officiële duels al twee keer.

Ondanks het uitvallen van Martínez won Atlanta United de uitwedstrijd tegen Nashville met 1-2. Het was de eerste wedstrijd van het nieuwe MLS-seizoen. De ploeg van De Boer vervolgt de competitie komend weekend met een thuiswedstrijd tegen FC Cincinnati.