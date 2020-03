De knappe 0-2-zege van AZ zondag bij Ajax doet de Alkmaarse ploeg beseffen dat een kampioenschap mogelijk is, al spreekt niet elke speler dat even graag uit. De nummer twee van de Eredivisie heeft met nog tien wedstrijden te gaan evenveel punten als de Amsterdamse koploper, alleen het doelsaldo van Ajax is beter.

"Het ligt helemaal open, we mogen dromen van de titel", zegt Calvin Stengs. Myron Boadu, zijn maatje voorin, vindt ook dat AZ mag denken aan de derde landstitel uit de clubhistorie, al neemt hij het woord kampioenschap liever niet in de mond.

"We moeten er nu vol voor gaan, maar laten we vooral naar onszelf kijken en niet naar de concurrentie. Ik wil blijven winnen en dan zien we het wel", aldus Boadu, die na vier minuten de openingstreffer maakte voor AZ.

Voor Dani de Wit was het een bijzondere avond in de ArenA, omdat hij werd opgeleid door Ajax en vorig seizoen tot de selectie van de Amsterdammers behoorde.

"Winnen van Ajax is speciaal voor me en samen aan de leiding gaan ook", zegt De Wit. "We hebben ons met AZ in een positie gemanoeuvreerd dat we echt meedoen. Met nog tien wedstrijden te gaan mogen we niet meer verzaken."

272 Video Nabeschouwing: 'AZ vindt 'kampioenschap' eng woord'

'Ik heb de agressie gemist in ons team'

De afgelopen weken verzaakte de ploeg van trainer Arne Slot nog wel geregeld. De vorige keer dat Ajax werd verslagen (in december), werd daarna meteen verloren van Sparta. En na de winterstop ging AZ ook al onderuit tegen Willem II en FC Twente. Afgelopen donderdag was LASK in de Europa League nog met 2-0 te sterk.

"Na de winterstop heb ik een paar keer agressie en passie gemist bij ons team", vertelt De Wit. "Tegen Ajax was dat er wel. We gingen meteen volle bak en dat moeten we nu altijd doen. Als je zo ver gevorderd bent in de competitie en je bent gedeeld koploper, dan moet je durven geloven in de titel."

Het sterkt de spelers van AZ dat de overwinning op Ajax geen incident is, want eerder dit seizoen werd ook al met 0-4 gewonnen bij PSV en met 0-3 bij Feyenoord. "In die topwedstrijden gooien we alles eruit, dan hebben we schijt", zegt Boadu, die in totaal maar liefst vier keer scoorde in de drie uitduels met de traditionele top drie.

"Maar dat hadden er meer kunnen en moeten zijn. Dat moet ook de volgende stap worden in mijn ontwikkeling. De komende weken moet ik koeler zijn voor het doel. Het wordt nu echt spannend, we moeten blijven winnen."

De volgende wedstrijd van AZ is zaterdag om 18.30 uur thuis tegen ADO Den Haag. Concurrent Ajax speelt diezelfde avond om 20.45 uur uit tegen sc Heerenveen.