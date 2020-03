AZ-trainer Arne Slot is na de overwinning van zijn ploeg bij Ajax (0-2) lovend over Marco Bizot. De doelman kreeg eerder deze week een zware klap te verduren met het overlijden van zijn vader.

"Dat maakt zijn prestatie van vandaag ongelooflijk knap", complimenteerde Slot Bizot zondag bij FOX Sports. "Want hij heeft gisteren niet met de groep kunnen trainen en is ook niet meegereisd naar het hotel, omdat gisteren de uitvaart was."

"Hij is vanochtend aangesloten bij het team en als je dan zo'n wedstrijd kan spelen onder zulke moeilijke omstandigheden, is dat ontzettend knap."

Bizot redde onder meer knap op een kopbal van Dusan Tadic en hield zijn doel schoon. Na afloop van de overwinning op Ajax was de keeper van AZ zichtbaar geëmotioneerd.

Slot loofde ook de rest van zijn elftal, dat al na vier minuten op voorsprong kwam door een treffer van Myron Boadu. Oussama Idrissi bepaalde een kwartier voor tijd de eindstand, nadat hij eerder nog een treffer afgekeurd zag worden.

"Ik vind het een verdiende overwinning, zeker als je kijkt naar het aantal kansen dat we hebben gecreëerd en het spel dat we lieten zien", analyseerde de coach. "In de eerste helft hadden we het al kunnen beslissen. We waren aan de bal heel rustig en konden ons onder de druk van Ajax uit voetballen."

'Fanatiek verdedigen tegen Ajax wordt beloond'

Er viel weinig af te dingen op de zege van AZ, dat vooral verdedigend sterk stond. De bezoekers profiteerden optimaal van de ruimte die Ajax weggaf, iets waar Slot zijn ploeg al voor de wedstrijd op had geattendeerd.

"Van tevoren zei ik al dat fanatiek verdedigen tegen Ajax beloond wordt, omdat je veel ruimte krijgt als je de bal afpakt. We konden weer ons goede opbouwspel van voor de winterstop laten zien en dat omzetten in heel veel kansen."

Door de overwinning van AZ is de spanning in de titelstrijd weer volledig terug. De Alkmaarders staan in punten gelijk met Ajax, al gaan de Amsterdammers dankzij een beter doelsaldo nog wel aan kop. Slot realiseert zich dat er nog tien speelrondes te gaan zijn.

"We staan weer aan kop, maar de weg is nog lang. Volgende week tegen ADO wordt weer een compleet andere wedstrijd, maar het mooie is dat we kunnen zeggen dat onze pareltjes weer een goede wedstrijd hebben gespeeld", besloot hij.

