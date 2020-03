Real Madrid heeft de koppositie in La Liga weer overgenomen van FC Barcelona. De ploeg van coach Zinédine Zidane versloeg de aartsrival zondag in de Clásico voor eigen publiek met 2-0.

Vinícius Júnior opende twintig minuten voor tijd de score in Estadio Santiago Bernabéu. De negentienjarige Braziliaan is daarmee de eerste tiener die in de Clásico scoort sinds Lionel Messi in 2007.

Invaller Mariano Díaz zorgde in blessuretijd voor de beslissing. De Spanjaard stond op dat moment pas één minuut in het veld. Frenkie de Jong speelde de hele wedstrijd bij Barcelona, maar hij kwam amper in het stuk voor.

Door de overwinning gaat Real nu met 56 punten uit 26 wedstrijden aan kop. Barcelona heeft één punt achterstand. De voorsprong van de 'Koninklijke' op nummer drie Sevilla, dat eerder op zondag met invaller Luuk de Jong won van Osasuna (3-2), bedraagt tien punten.

Frenkie de Jong speelde een vrij anonieme wedstrijd. (Foto: Getty Images)

Barcelona krijgt beste kansen in eerste helft

In de eerste helft was Real aanvankelijk de bovenliggende partij, al leverde dat overwicht nauwelijks kansen op. Alleen Karim Benzema stichtte gevaar met een inzet die net over ging.

Na zo'n twintig minuten nam Barcelona de regie over en loerde de thuisploeg juist op de counter. Dat leidde al snel tot de eerste mogelijkheid voor de Catalanen, maar Antoine Griezmann schoot de bal wild over.

Barcelona bleef daarna jagen op de openingstreffer en was een aantal keren dicht bij de openingstreffer. Eerst faalde Arthur oog in oog met Thibaut Courtois en even later redde de Belgische doelman opnieuw sterk op een inzet van Lionel Messi.

Teleurstelling bij Lionel Messi na de nederlaag. (Foto: Pro Shots)

Vinícius brengt Real op voorsprong

Na rust zette Real weer wat meer aan en kwam tien minuten na rust bijna op voorsprong. Isco krulde een afstandsschot richting de kruising, maar Marc-André ter Stegen hield zijn doel met een schitterende redding schoon.

Even later was Isco met een kopbal opnieuw gevaarlijk, maar ditmaal haalde Gerard Piqué de bal van de lijn. Ook Benzema verzuimde zijn ploeg halverwege de tweede helft op voorsprong te brengen door van dichtbij net over te schieten.

Real bleef aandringen en dat resulteerde twintig minuten voor tijd wel in de openingsgoal van Vinícius. De Braziliaan kreeg de bal in de loop mee van Toni Kroos en verraste Courtois in de korte hoek.

Vinícius miste kort daarna een kans op de 2-0 na een fraaie aanval met een hakje van Dani Carvajal en een steekpass van Benzema. Barcelona ging nog op zoek naar de gelijkmaker, maar verder dan een kopbal van Piqué kwamen de bezoekers niet. Mariano vond aan de andere kant nog wel het net terwijl hij uitgleed.

