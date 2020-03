Trainer Erik ten Hag van Ajax noemde de nederlaag tegen AZ (2-0) dik verdiend. Hij constateerde dat het spel van zijn ploeg zondag aan de bal "onvoldoende" was.

Door de nederlaag komt AZ in punten gelijk met Ajax. Beide ploegen hebben 53 punten met nog tien wedstrijden te gaan. De gasten kwamen via Myron Boadu al vroeg op voorsprong, waarna Oussama Idrissi het duel een kwartier voor tijd besliste.

Dat vroege tegendoelpunt brak Ajax op, vond Ten Hag. "Het doet wel iets met het vertrouwen als je weer zo vroeg achterkomt", erkende de trainer bij FOX Sports. "Zeker na een aantal tegenvallers."

Wel vond Ten Hag dat het duel anders had kunnen verlopen, als de ploeg voor rust een strafschop had gehad voor een overtreding op Nicolás Tagliafico. "Zo'n penalty had ons over het dode punt kunnen helpen, dat hadden we wel nodig."

Ajax maakte tegen AZ een onmachtige indruk. (Foto: Pro Shots)

'Spelen nog steeds om de titel'

Het was voor de Amsterdammers al de vijfde nederlaag in de laatste vijf duels. De ploeg is inmiddels uitgeschakeld in de Europa League en is de voorsprong in de Eredivisie kwijt. Woensdag gaat Ajax bij FC Utrecht op bezoek in de halve finales van de TOTO KNVB Beker.

"Dat we er nu vijf hebben verloren, dat zijn de feiten", constateerde Ten Hag. "Maar op 1 maart moet je zorgen dat je voor de titel kan spelen en dat is nu zo. We zitten wel in een slechte fase. We zijn bij Ajax gewend om te winnen."

De coach zag dan ook aanknopingspunten voor de komende weken. "Ik heb een ploeg gezien die er tot aan het einde alles aan deed, maar na de 2-0 was het wel ver weg. Alles bij elkaar hebben we dik verdiend verloren."

