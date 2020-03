De spanning in de Eredivisie is weer volledig terug. AZ boekte zondag in de Johan Cruijff ArenA een dikverdiende zege op koploper Ajax (0-2) en staat nu in punten gelijk met de Amsterdammers.

Myron Boadu opende al in de vierde minuut de score, na een fout van Daley Blind. Ruim een kwartier voor tijd besliste Oussama Idrissi het duel, nadat de aanvaller eerder al een doelpunt afgekeurd zag worden.

Het is de tweede zege dit seizoen van AZ op Ajax. Voor de winterstop werd er in Alkmaar al met 1-0 gewonnen van de regerend kampioen. Voor Ajax is het bovendien de tweede nederlaag op rij, nadat vorige week Heracles Almelo met 1-0 te sterk was.

Beide ploegen hebben na 24 duels 53 punten, maar het doelsaldo van de ploeg van trainer Erik ten Hag is een stuk beter. Feyenoord staat nog slechts zes punten achter op beide ploegen.

Er viel weinig af te dingen op de zege van AZ, dat vooral verdedigend sterk stond. De ploeg profiteerde optimaal van de fouten bij Ajax, waar topspelers als de weer teruggekeerde Hakim Ziyech, Dusan Tadic en Blind ver onder hun normale niveau presteerden.

Ajax was onmachtig tegen AZ. (Foto: Pro Shots)

AZ levensgevaarlijk in omschakeling

De eerste kans was nog voor Ajax - Tadic kopte een schot van Promes bijna binnen - maar het was AZ dat razendsnel op voorsprong kwam. Blind leverde de bal zo in bij Fredrik Midtsjø, die Boadu alleen op doelman André Onana afstuurde. De spits schoof de bal via de binnenkant van de paal binnen.

Zo stonden de Amsterdammers net als donderdag tegen Getafe al snel op een achterstand. In tegenstelling tot toen wist Ajax nu niet voor een snelle gelijkmaker te zorgen. AZ gaf achterin weinig weg en Ajax speelde te slordig om een gaatje in die hechte defensie te vinden.

In de omschakeling was het juist oppassen voor de ploeg van Ten Hag. Onana hield zijn ploeg halverwege de eerste helft in de wedstrijd door Midtsjø van scoren af te houden. Dat deed hij in de slotfase opnieuw, nu op een inzet van Boadu.

In de tussentijd drong Ajax wel wat meer aan. AZ werd steeds meer teruggedrongen, maar in de passing ontbrak het de Amsterdammers aan scherpte. Doelman Marco Bizot werd dan ook niet getest.

Hakim Ziyech droop teleurgesteld af na zijn wissel. (Foto: Pro Shots)

Idrissi beslist wedstrijd met lob

Ajax ging na rust iets nadrukkelijker op zoek naar de 1-1, maar kwam na een uur spelen zelf heel goed weg. Idrissi schoot de 0-2 erin, maar na tussenkomst van de VAR ging er een streep door dat doelpunt. Boadu had in aanloop naar de treffer hands gemaakt.

Twintig minuten voor tijd ontsnapte Ajax wederom. Weer was het Blind die de bal inleverde en was het Boadu die alleen voor Onana werd gezet. De stift van de spits ging echter over de lat.

Via Nicolás Tagliafico kreeg Ajax daarna twee kopkansen, waarvan met name zijn eerste uitstekend naast werd getikt door Bizot. Vlak daarna werd Idrissi weggestuurd na een prachtige lange pass van Teun Koopmeiners. De aanvaller liet Onana vervolgens kansloos met een fraaie lob en zorgde zo voor de 0-2.

Ten Hag bracht direct Klaas-Jan Huntelaar voor de zichtbaar gefrustreerde Ziyech in de hoop nog iets te forceren, maar van een Amsterdams slotoffensief bleek geen sprake. De Amsterdammers leden zo al de derde competitienederlaag sinds de winterstop.

