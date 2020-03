Met drie goals in de laatste drie wedstrijden staat Cody Gakpo symbool voor de wederopstanding van PSV. De jonge aanvaller baalde zondag dan ook extra van de onnodige gele kaart die hem een schorsing oplevert voor het uitduel met FC Groningen van komend weekend.

Nadat Gakpo met een schuiver in de verre hoek vlak na rust voor de 1-1 zorgde tegen Feyenoord, trok de vleugelspits kort het shirt over zijn hoofd. Dat leverde hem zijn vijfde gele kaart op, waardoor hij automatisch voor één duel geschorst is.

De twintigjarige aanvaller zei na afloop tegen NU.nl dat hij er niet van op de hoogte was dat hij zijn shirt niet over zijn hoofd mocht trekken. "Ik dacht dat je je shirt niet uit mocht doen, maar dat hij wel over je hoofd mocht. Maar dat is mijn fout", zei Gakpo schuldbewust.

"Ik ben blij met mijn goal, maar teleurgesteld in mezelf door die gele kaart. Ik had die regel vooraf moeten kennen, helemaal mijn schuld."

Gakpo wist bovendien niet dat hij op scherp stond. "Ik hoorde net dat het mijn vijfde gele kaart is en dat ik er de volgende wedstrijd helaas niet bij ben. Groningen-uit is een wedstrijd die ik graag had willen spelen."

Het onachtzame moment van Gakpo was precies waar Ricardo Rodríguez op leek te doelen, toen de 27-jarige linksback in een van zijn eerste interviews in Eindhoven werd gevraagd naar de oorzaken van de problemen bij PSV. "Er zijn veel jonge spelers die veel talent hebben, maar ook alleen maar bezig zijn met het nu en niet aan de lange termijn denken", zei de Zwitser.

Gakpo haalt uit voor de gelijkmaker tegen Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Gakpo was gevaarlijkste PSV'er tegen Feyenoord

De schorsing van Gakpo kan een groot gemis zijn voor PSV in Groningen. De geboren Eindhovenaar scoorde de voorbije weken tegen ADO Den Haag (0-3-zege), Vitesse (1-2-winst) en Feyenoord (1-1) en was zondag de gevaarlijkste man van PSV-zijde in de topper.

"Ik voel me goed de laatste tijd, maar het kan nog beter", zei Gakpo. "Wel lekker voor mij en het team dat ik nu drie keer op rij gescoord heb."

Met drie zeges op rij gevolgd door het gelijkspel in de topper tegen Feyenoord heeft Gakpo het gevoel dat PSV de slechte fase achter zich heeft gelaten. "We zaten in een dip, maar daar zijn we nu uit."

"Het is zaak om dit door te trekken naar de volgende wedstrijd, helaas wel zonder mij. Er zijn nog genoeg duels te spelen, als we deze goede reeks weten vast te houden, dan kunnen we misschien nog naar boven kijken."

Het duel tussen FC Groningen en PSV begint zondag om 16.45 uur.

