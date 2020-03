Justin Kluivert heeft AS Roma zondag in de Serie A met een doelpunt aan een 3-4-overwinning bij Cagliari geholpen. Marten de Roon en Hans Hateboer haalden met Atalanta uit op bezoek bij Lecce: 2-7.

Kluivert tekende na ruim een uur spelen voor de 1-3 van Roma in Cagliari. De aanvaller kreeg de bal in de loop mee, stormde op het vijandige doel af en passeerde doelman Robin Olsen in de korte hoek. Kluivert maakte zijn vierde competitiegoal van het seizoen.

Oud-PSV'er Gastón Pereiro zorgde een kwartier voor tijd voor de aansluitingstreffer van Cagliari, waarna Aleksandar Kolarov de Romeinen weer op voorsprong bracht. Vlak voor tijd kwam de thuisploeg opnieuw terug via João Pedro, die een penalty in twee instanties benutte.

Pedro opende na een klein half uur ook de score voor Cagliari. Nikola Kalinic boog de achterstand van Roma met twee doelpunten voor rust om in een voorsprong.

Door de overwinning staat Roma steviger op de vijfde plaats. De achterstand op Atalanta bedraagt drie punten.

De spelers van Atalanta bedanken de meegereisde fans. (Foto: Pro Shots)

Atalanta scoort zeven keer bij Lecce

Atalanta kende een eenvoudige middag op bezoek bij Lecce. Marten de Roon en Hans Hateboer maakten de negentig minuten vol bij de bezoekers.

Duván Zapata was goed voor een hattrick bij Atalanta. De andere treffers bij de Noord-Italiaanse formatie kwamen op naam van Giulio Donati (eigen doelpunt), Josip Ilicic en invallers Luis Muriel en Ruslan Malinovsky.

Atalanta bezet de vierde plaats in de Serie A en heeft drie punten voorsprong op Roma. De achterstand op nummer drie Internazionale is zes punten.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A