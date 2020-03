Manchester City heeft zondag voor het derde jaar op rij de League Cup gewonnen. De ploeg van manager Josep Guardiola was op Wembley met 1-2 te sterk voor Aston Villa.

Sergio Agüero opende na twintig minuten de score en tien minuten later maakte Rodri er 0-2 van. Op aangeven van Anwar El Ghazi kopte Mbwana Samata vlak voor rust de aansluitingstreffer binnen.

Twee minuten voor tijd noteerde Aston Villa via Björn Engels nog bijna de gelijkmaker. De 25-jarige Belg nam met zijn hoofd het doel van Claudio Bravo onder vuur, die met een uitstekende reflex de bal via de paal uit het net wist te houden.

Manchester City, dat na twee kampioenschappen op rij dit jaar zeer waarschijnlijk de titel in de Premier League aan Liverpool moet laten, is ook nog in de Champions League en FA Cup actief.

Anwar El Ghazi is in de beginfase dicht bij de openingstreffer, maar kopt net over. (Foto: Pro Shots)

Guardiola stuurt flink gewijzigd elftal het veld in

Ten opzichte van de wedstrijd tegen Real Madrid (1-2-winst) van afgelopen woensdag stuurde Guardiola liefst acht andere spelers het veld in. Onder anderen Agüero, Fernandinho en Raheem Sterling keerden terug in de basis. Onder de lat maakte Ederson plaats voor Bravo.

Aston Villa, dat met El Ghazi in de basis aan de partij begon, opende de wedstrijd aanvallend. El Ghazi was zelf na drie minuten dicht bij de openingstreffer, maar zag zijn kopbal over de lat gaan.

Na twintig minuten was het aan de andere kant van het veld wél raak. Agüero had al een goede kans laten liggen, toen hij even later voor het doel van Villa opdook en van dichtbij de 0-1 noteerde. In de dertigste minuut maakte Rodri er 0-2 van door binnen te koppen uit een hoekschop van İlkay Gündogan.

Ondanks de aansluitingstreffer van Samata was de ploeg van manager John Terry niet bij machte om City in het restant van het duel nog echt in de problemen te brengen. Na de kans voor Engels bleef City eenvoudig overeind waardoor de eerste prijs van het jaar werd veroverd.