Net als alle 21 andere spelers op het veld was Leroy Fer zondag teleurgesteld in de 1-1 tussen PSV en Feyenoord. Met het gelijkspel bleven de Rotterdammers wel opnieuw ongeslagen onder trainer Dick Advocaat.

"We wilden deze wedstrijd graag winnen, al hebben we het tegen een moeilijke tegenstander goed gedaan. Daarom heb ik een beetje een dubbel gevoel", zei Fer in Eindhoven tegen NU.nl.

Sinds Advocaat eind oktober de opgestapte Jaap Stam opvolgde, is Feyenoord in eigen land zestien duels ongeslagen. Zondag speelde de ploeg voor het eerst onder de 72-jarige trainer een topper op vreemde bodem en ook die test doorstonden de Rotterdammers met verve.

Toen Advocaat het overnam van Stam in De Kuip, stond de ploeg twaalfde. Iets meer dan vier maanden later bezet de club de derde plek, met uitzicht op meer. De vraag dringt zich dan ook op hoe Feyenoord ervoor had gestaan als Advocaat vanaf het begin van het seizoen voor de groep had gestaan.

Leroy Fer vecht een verbeten duel uit met PSV'er Ryan Thomas. (Foto: Pro Shots)

'De invloed van Advocaat is heel groot'

"Haha, die vraag krijg ik heel erg vaak", lachte Fer. "Het is een clichévraag en ik vind het moeilijk om een antwoord te geven. Maar de trainer heeft het natuurlijk heel goed gedaan, de cijfers spreken voor zich."

"De invloed van Advocaat op de spelers is heel groot", vindt de controlerende middenvelder. "Hij is een trainer die er heel kort op zit en dat heeft deze groep nodig, denk ik."

Hoewel er in de competitie nog van alles mogelijk lijkt voor het opgeleefde Feyenoord, is de TOTO KNVB Beker de kortste route naar een prijs. Twee zeges in de eigen Kuip volstaan daarvoor.

"Donderdag spelen we tegen NAC Breda in de halve finale. Ik heb ze zien spelen in de kwartfinale tegen AZ (1-3-zege, red.). Het is echt een leuke ploeg die aanvullend durft te spelen en zo kansen kan creëren."

