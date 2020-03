Trainer Ernest Faber en aanvoerder Denzel Dumfries vinden dat PSV niet mag klagen over het gelijkspel tegen Feyenoord. De gelijkopgaande Eredivisie-topper in het Philips Stadion eindigde in 1-1.

"Het was een hectische en chaotische wedstrijd waarin van alles gebeurde", zei Faber na de wedstrijd tegen FOX Sports. "Ik vond ons niet comfortabel aan de bal en we leden veel balverlies. Telkens als we over de eerste lijn kwamen, ging het weer mis. Dit is denk ik een terechte uitslag."

Eric Botteghin kopte Feyenoord na een dik half uur op voorsprong in Eindhoven, maar Cody Gakpo werkte vlak na rust de gelijkmaker binnen. In de tweede helft was er nog wel wat consternatie na een vermeende handsbal van Dumfries in het strafschopgebied, maar scheidsrechter Dennis Higler en de VAR vonden het niks.

"Het lijkt me een goede discussie om te voeren, of het wel of geen penalty is", zei Faber over dat moment. "Iedereen wordt nu een beetje onrustig, omdat niet helemaal duidelijk is wat de reglementen zijn. Maar je kunt je handen er niet afhalen."

PSV kwam vlak na rust op gelijke hoogte tegen Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

'We verdienden het niet om te winnen'

Dumfries, die de bal bij een kopduel met Botteghin op zijn hand leek te krijgen, wist zelf ook niet precies wat er gebeurde. "Ik voelde twee dingen, mijn hoofd en mijn hand. Maar volgens mij raakte mijn hand zijn hoofd (van Botteghin, red.)."

De rechtsback van PSV had gehoopt dat zijn ploeg na de gelijkmaker van Gakpo meer uit kon richten tegen Feyenoord. "We wilden erop en erover gaan, maar dat kwam er niet uit. We waren vrij slordig en onrustig aan de bal. Ik denk ook niet dat we het verdiend hadden om te winnen."

Feyenoord en PSV verzuimden met het gelijkspel om aan te haken bij Ajax en AZ. De nummers één en twee uit de Eredivisie staan zondag om 20.00 uur in de Johan Cruijff ArenA tegenover elkaar.

