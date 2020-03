De eerste Eredivisie-topper op zondag tussen PSV en Feyenoord is in 1-1 geëindigd. Beide ploegen schieten daar weinig mee op in de strijd om een Champions League-ticket voor komend seizoen.

Eric Botteghin kopte na ruim een half uur de openingstreffer binnen in het Philips Stadion en Cody Gakpo tekende kort na rust voor de gelijkmaker. Daarna kregen beide ploegen goede kansen, maar werd er niet meer gescoord.

Door het gelijkspel is Feyenoord onder Dick Advocaat in eigen land al zestien duels ongeslagen. De 72-jarige coach volgde eind oktober de opgestapte Jaap Stam op.

PSV leed het eerste puntenverlies na drie zeges op rij. Met nog negen duels te spelen staat de ploeg van interim-trainer Ernest Faber er op de vierde plaats niet geweldig voor om zich nog te plaatsen voor de Champions League.

Om 20.00 uur spelen Ajax en AZ in de ArenA tegen elkaar in de tweede Eredivisie-topper van deze speelronde. De Amsterdammers hebben vooraf nog zes punten voorsprong op Feyenoord, AZ slechts drie.

Dick Advocaat blijft met Feyenoord ongeslagen in de Eredivisie. (Foto: Pro Shots)

Botteghin en Gakpo scoren in gelijkopgaande topper

Feyenoord was in de eerste minuten de betere ploeg in het Philips Stadion, met kansen voor Róbert Bozeník (net naast) en Steven Berghuis (schot recht op PSV-doelman Lars Unnerstall). Daarna nam PSV het initiatief over, wat leidde tot een aantal halve kansen en één grote. Denzel Dumfries kopte van dichtbij nipt naast.

Na een half uur werd Feyenoord weer dreigend. Eerst zag Orkun Kökçü zijn inzet nog gekeerd door Unnerstall. Enkele minuten later werd een hoekschop van de jonge middenvelder door Botteghin fraai en tegendraads raak gekopt: 0-1.

Al in de tweede minuut na rust kwam PSV op 1-1. De Feyenoord-defensie liet zich verrassen bij een lange bal en Gakpo klopte doelman Justin Bijlow met een schuiver in de verre hoek. Daarna drong PSV Feyenoord ver terug en waren er kansen voor opnieuw Gakpo en Dumfries, die beide naast gingen.

Vreugde bij de spelers van PSV na de 1-1 van Cody Gakpo. (Foto: Pro Shots)

VAR laat ongelukkige handbal Dumfries onbestraft

Na een fout van Pablo Rosario kreeg Berghuis plots een kans voor Feyenoord, maar de aanvoerder zag Unnerstall redding brengen. Even later ging een schot van spits Bozeník via de keeper van PSV en de binnenkant van de paal net niet binnen.

De VAR bekeek vervolgens minutenlang een luchtduel tussen Dumfries en Botteghin, omdat de PSV'er de bal met zowel het hoofd als de hand leek te raken in eigen strafschopgebied. Na lang aarzelen werd geconcludeerd dat scheidsrechter Dennis Higler geen duidelijke fout had gemaakt en bleef het incident zonder gevolgen.

In de slotfase drongen beide ploegen niet echt meer aan in de zoektocht naar een winnende treffer. Met 1-1 kreeg de gelijkopgaande topper precies het resultaat dat beide ploegen verdienden.

